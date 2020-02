Hadson assume que errou no BBB20, mas declara não ser machista: - Primeira vez que passo por uma situação dessa

12/02/2020 | 12:11



Assim como Petrix, que encarou as polêmicas em que estava envolvido após sua eliminação do BBB20, foi a vez de Hadson tomar café ao vivo no Mais Você após ser eliminado no paredão de terça-feira, dia 11, e ter a chance de comentar sua participação no programa. O ex-jogador se encontrou Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini na manhã desta quarta-feira, dia 12, e, revelou que não teve tempo de ver mais detalhes sobre sua estadia no confinamento.

- Ainda não consegui absorver todas as informações, porque saí da casa, ainda tem coisas a cumprir, e depois fiquei com a minha mãe, dei aquele abraço forte.

O ex-brother foi eliminado com 79,71% dos votos em um paredão contra Felipe Prior, um de seus amigos na casa, e assumiu que errou durante a participação na casa.

- Eu errei, tive uma falha. Reconheço que não deveria ter feito.

Hadson também falou sobre a entrada de Daniel e Ivy, que estavam na Casa de Vidro, e chegaram no BBB20 com diversas informações de fora. Para ele, os dois participantes causaram uma divisão de águas e, de certa forma, movimentaram o reality show.

- O Daniel entrou com informação direta para a Marcela, falou: Você está certa. Ele não olhou em nenhum momento nos olhos meus, do Lucas e do Prior. Ou seja, alguma coisa a gente estava percebendo ali. Foi nítido na entrada dele.

E continua:

- A gente [os meninos] era muito ligado no jogo, muito vivo, prestava atenção em tudo, entrei no Big Brother muito a fim de jogar. Se eu não tivesse entrado tão focado nesse ritual de jogo, se tivesse sido um pouquinho mais tranquilo, mais Hadson, eu acho que teria levado mais [tempo no jogo], opinou.

Após rever imagens e declarações dadas no programa, Hadson foi questionado sobre autoconfiança e autoestima. Isso porque, no confinamento, ele disse que não teria problema em enfrentar dez paredões.

- É questão de interpretação. Eu não falei que poderia ir para dez paredões que voltaria. Não. É que se tivesse que ir, eu iria, porque sabia que estava todo mundo contra mim, era o primeiro alvo, mesmo passando nesse, iria para o outro. Eu, no meu ponto de vista, fui julgado de uma forma porque as pessoas só interpretaram o que eu falei, ressalta ele, afirmando que, em sua visão, o tratamento na casa não era o mesmo para todos os brothers.

Hadson, dentre os outros brothers, e Petrix, que também já foi eliminado, estavam no grupo em que decidiu criar uma estratégia para prejudicar as sisters comprometidas da casa. Sobre isso, ele declarou:

- Não fui eu que criei aquilo. Cada um foi falando um pedaço, que queria fazer algo para chegar longe. Participei disso. Errei na hora errada. Agi sem direção, assumo meu erro. [...] Errei na forma de falar e de pegar uma estratégia que não era minha. Me arrependo muito.

Por fim, Hadson falou sobre as acusações de machismo por parte dos internautas e declarou não compactuar com esse pensamento.

- Estou com 38 anos de idade é a primeira vez que passo por uma situação dessa. Mas assumo que errei e que isso dá às mulheres o direito de achar que eu sou. Errei, não tenho vergonha. Isso para mim não vai me deixar nem menos, nem mais. Eu vou aprender com meu erro, buscar crescer com ele. Isso não quer dizer que eu sou contra a bandeira do feminismo, pelo contrário. Fui casado durante 15 anos, separei da mãe dos meus filhos, e fui morar com minha mãe, minha avó, minha mãe preta, que são referências pra mim. Tenho total respeito e carinho por elas.