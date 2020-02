Sem pressão, Filipe Toledo curte Fernando de Noronha e avança para a 3ª fase

12/02/2020 | 11:23



Filipe Toledo, principal atração da etapa de Fernando de Noronha da divisão de acesso ao Circuito Mundial de Surfe, o QS, fez a sua estreia na competição na manhã desta quarta-feira e somou 15 pontos, avançando para a terceira fase da competição. Sem pressão, ele afirma que deseja conquistar o título do evento, mas está "se divertindo".

"Na verdade eu não estou pensando muito no título. É claro que a gente sempre quer a vitória, mas como o QS não tem pressão, estou curtindo com os meus amigos e aproveitando esse paraíso que é Fernando de Noronha", contou Filipinho em entrevista ao Estado. "Acredito que quando estamos confiantes o resultado vem".

Apesar do bom resultado, o principal desafio de Filipinho foram as condições do mar. Ele competiu na primeira bateria que teve início às 7h30 em Fernando de Noronha (6h30 no horário de Brasília). "A bateria foi boa. A condição do mar está bem difícil, então ter achado aquelas duas ondas foi realmente uma bênção de Deus", disse.

"Está muito difícil surfar a onda. Ela está com bastante balanço e rápida. Saber qual é a onda e colocar as manobras no lugar certo foi essencial para conseguir as boas notas", avaliou Filipinho.

Na Praia da Cacimba do Padre, a presença de Filipinho atraiu fãs. Logo na primeira bateria algumas pessoas já garantiram o seu lugar na areia para acompanhar as manobras do surfista, que espera repetir o feito do pai, campeão no local em 1995.

"Meu pai (Ricardo Toledo) tem bastante conhecimento aqui. Ele já veio para cá várias vezes, tem título, então poder pegar um pouquinho da experiência dele é sempre bom", contou o surfista. "Acho que fez diferença os toques que ele me deu. Poder repetir esse feito dele vai ser bem legal".

Além dele, o americano Luke Gordon somou 12 pontos na bateria e avançou na competição. Os brasileiros Yuri Gonçalves e Samuel Igo ficaram, respectivamente, na terceira e quarta posição e foram eliminados.