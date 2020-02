Mercedes-Benz lança seu primeiro carro elétrico no Brasil e mostra outras três novidades

Leo Alves

Durante evento realizado nesta terça-feira (11), a Mercedes-Benz revelou seu primeiro carro elétrico para o mercado brasileiro. Derivado do GLC, o EQC conta com dois propulsores elétricos, tem autonomia para cerca de 470 km e tem preço sugerido de R$ 477.900. O modelo chega às concessionárias em junho.

Mercedes-Benz: Carro elétrico no Brasil

Embora seja derivado do GLC, a versão elétrica tem algumas alterações visuais, como na dianteira exclusiva e na lanterna traseira com linhas horizontais. Por dentro, a cabine é bem semelhante a do modelo a combustão, com leves alterações de acabamento. Segundo os dados da Mercedes, o elétrico tem o equivalente a 408 cv e faz de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos. A velocidade máxima é de 180 km/h. Já a recarga da bateria pode ser feita em 8 h em um wallbox.

Por falar neste carregador, a marca alemã vai oferecer gratuitamente um pacote de energia aos compradores do EQC. Ele inclui o wallbox da Enel X, juntamente com a instalação, manutenção, garantia e o aplicativo, além do pacote de serviços que abrange três anos de garantia e outros três de manutenção preventiva. Já as baterias do veículo têm garantia de oito anos.

Conceito e mais três lançamentos

O SUV elétrico não foi a única novidade. A marca alemã exibiu o conceito EQA, que será seu próximo veículo elétrico do portfólio. A versão definitiva será apresentada ao mundo em 2021. Enquanto ele não chega, a linha de esportivos e SUVs da montadora ganha alguns reforços no Brasil. O AMG 35 Sedan e o AMG CLA 35 completam a família Classe A no País. Os preços sugeridos são de R$ 293.900 e R$ 299.990, respectivamente. Ambos são equipados com o motor 2.0 biturbo de 306 cv de potência e 40,8 kgfm de torque.

Renovado, o novo GLE 400d também marcou presença no evento. Agora equipado com o sistema MBUX, o utilitário utiliza o motor 3.0 a diesel de seis cilindros. Ele rende 300 cv de potência e tem 71,4 kgfm de torque máximo. O preço sugerido é de R$ 465.900.

Na galeria, confira os modelos que foram exibidos durante o evento.

