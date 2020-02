12/02/2020 | 11:11



Uma notícia triste para as artes. No último domingo, dia 9, a atriz, cantora, dançarina e coreógrafa norte-americana Paula Kelly morreu aos 76 anos de idade vítima de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. No entanto, a informação foi divulgada pelo Ebony Repertory Theatre e pelo site da Broadway apenas no dia 11 de fevereiro.

Vencedora de dois Emmy pelas séries Night Court e The Women of Brewster Place. Paula ainda estreou filmes como Charity, Meu Amor, de 1969 que foi indicado a três Oscar, O Enigma de Andrômeda, de 1971, e Nos Palcos da Vida, de 1986.

Seu último trabalho foi na série de TV Any Day Now, em 1999.