Paolla Oliveira coloca o corpão para jogo e deixa barriga à mostra em noite de samba

12/02/2020 | 11:11



Paolla Oliveira vem dando o que falar sempre que aparece nos ensaios da Grande Rio, escola de samba carioca da qual é Rainha de Bareria. Cheia de samba no pé e com muito charme, a atriz escolhe looks que colocam o seu corpão para jogo, fazendo todo mundo babar. E na noite da última terça-feira, dia 11, não foi diferente, já que a estrela compareceu ao último ensaio da agremiação.

Com um look agarradinho e com a barriga de fora, ela escolheu um modelito verde e vermelho, cores da escola, e fez uma trança boxeadora para prender o cabelo. À frente da bateria, ela ainda sambou muito.

Este ano, a Grande Rio passa pela Sapucaí com o enredo Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias, assinado por Deré, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Toni Vietnã.