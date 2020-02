Anitta vive romance com figura importante do Carnaval carioca que é amigo de Pedro Scooby

12/02/2020 | 10:11



Anitta está solteira, mas não deixa de aproveitar sua vida amorosa! Além de dar detalhes sobre sua vida íntima, a cantora parece ter engatado um romance com Gabriel David, filho de Anísio Abrahão David, o presidente da escola de samba Beija-flor e uma das figuras mais importantes do Carnaval carioca.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Gabriel não confirmou o affair e se limitou a dizer o seguinte:

Respondo o que você quiser sobre Carnaval, trabalho e qualquer coisa que envolva isso. Mas vida pessoal não.

Para quem não conhece, Gabriel tem 22 anos de idade e se tornou um dos nomes mais badalados do Carnaval carioca. Além de dirigir a Beija-Flor ele também está à frente do Nosso Camarote, que reúne diversas celebridades durante a festa brasileira. Gabriel ainda tem uma coisa em comum com Anitta: ele é amigo de Pedro Scooby, ex-namorado da cantora!

No dia 23 de fevereiro, Anitta estará no Nosso Camarote e deve acontecer um encontro público entre o suposto casal... eita! O jeito é aguardar!