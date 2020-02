Após pedirem na Justiça saída do tio de casa, filhos de Gugu Liberato se surpreendem com volta do parente junto com Rose Miriam Di Matteo

12/02/2020 | 10:10



Mais um capítulo da batalha judicial entre Rose Miriam Di Matteo e os filhos João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia por conta da herança de Gugu Liberato veio à tona. Agora, segundo o colunista Paulo Sampaio, os filhos do apresentador que morreu em novembro de 2019 foram surpreendidos na última terça-feira, dia 11, em Orlando, nos Estados Unidos, com a presença do tio Gianfrancesco Di Matteo em casa. Isso porque ele foi afastado da residência dos sobrinhos por decisão judicial, mas mesmo assim Matteo voltou.

E tem mais. Ainda segundo o colunista, os três ficaram mais surpresos ao constatarem que a mãe dos três não dormiu em casa, e sim com o tio. Lembrando que recentemente eles ainda soltaram um comunicado à imprensa falando que pensam que Rose Miriam está sendo manipulada em todo o caso da divisão da herança de Gugu e que pensam que ela deveria estar ao lado deles, e não contra.

Voltando ao caso do tio, segundo o jornal Extra, se agora ele vive uma relação turbulenta com a família de Gugu, no passado foi diferente. Até sócio do apresentador ele foi. Desde 2009, ele aparecia como sócio na Foco Edições e Publicidade, onde permaneceu até maio de 2019. Gianfrancesco sempre preferiu a discrição e são raras as fotos, como a que ilustra seu perfil trancado no Instagram. Dos três sobrinhos, apenas Marina segue o tio. Eita!