Mais uma vez Bruna Marquezine critica Tiago Leifert no comando do BBB20

12/02/2020 | 10:10



Bruna Marquezine é fã de carteirinha do BBB20! A atriz, que tem uma de suas amigas, Manu Gavassi, dentro da casa, está sendo uma telespectadora assídua do reality, e usando suas redes sociais para comentar todas as (várias!) polêmicas que acontecem dentro da casa mais vigiada do Brasil. Bem espontânea, Bruna não esconde a irritação ao ver algumas atitudes dos brothers e já declarou diversas vezes que sua vida mudou completamente depois que passou a acompanhar o BBB.

No dia da eliminação de Hadson, por exemplo, ela mostrou que anda meio irritada com Tiago Leifert. Isso porque ela foi às redes sociais comentar com Giovanna Ewbank como estava a edição do dia.

Tiago anda dando muita informação do mundo externo pro pessoal do BBB... domingo falou do jogo, agora falou do Chumbo..., comentou a mãe de Titi e Bless, e teve a seguinte resposta de Bruna:

E umas informações falsas também... Está me irritando....