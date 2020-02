Conheça os melhores cassinos do mundo

Redação

12/02/2020



Muitas vezes, cassinos são associadas a luxo e riqueza. Engana-se quem pensa que suas atrações se resumem às máquinas caça-níqueis e mesas de jogos. Alguns dos maiores cassinos do mundo também contam com boates, bares, piscinas, restaurantes e até mesmo spas. Tudo isso para que seus visitantes tenham a melhor estadia possível e o máximo de divertimento.

No Brasil, existem cassinos online ao vivo, que surgem como uma opção para os apaixonados por jogos, já que os físicos são proibidos no País. Essa barreira não diminui o desejo de conhecê-los pessoalmente, em especial aqueles que são famosos por possuir tudo que o universo dos jogos de azar possui de melhor. Conheça algumas das opções mais famosas do mundo:

The Venetian Macao – Macau

O The Venetian Macao, em Macau, na China, oferece aos seus visitantes uma área de 51 mil m², fazendo dele o maior cassino do mundo. São 3.400 máquinas de slots (caça-níqueis) e 800 mesas de jogos. Já o hotel conta com 3 mil suítes, o que também o coloca entre os maiores da Ásia. Minigolfe, academia, piscina, jacuzzi e spa são algumas das comodidades oferecidas pelo estabelecimento.

Casino Wynn – Las Vegas

O Wynn, em Las Vegas, nos EUA, é um resort com 45 andares e 2.716 acomodações, classificado como cinco. Ali, é possível encontrar o cassino Wynn, que conta com mais de 165 mesas de jogos e 860 máquinas caça-níqueis, entre roleta, blackjack, todos os tipos de poker e baccarat. Todo o projeto arquitetônico do local foi pensado para trazer ainda mais luxo ao universo dos jogos, transformando-o em uma das experiências irresistíveis da Cidade do Pecado.

Casino de Charlevoix – Pointe-au-Pic

O Casino de Charlevoix é o destino perfeito para os amantes dos jogos de azar e da natureza. Localizado em Pointe-au-Pic, no Canadá, o empreendimento foi inaugurado em 1994 em um castelo, cercado por belezas naturais e uma paisagem de tirar o fôlego. Ele é famoso pelas competições de poker, mas também possui diversos outros jogos, como roleta, blackjack, mini-baccarat e 800 máquinas de slot.

WinStar World Casino – Oklahoma

A WinStar World Casino, localizado em Oklahoma, nos EUA, é o segundo maior cassino do mundo, possuindo uma área de 48.200 m² dedicada a jogos diversos. No total, são 7.200 máquinas slots e 46 salas particulares de poker. O estabelecimento também conta com mil quartos, local para spa, centro de convenções, academia e campo de golf.

Marina Bay Sands – Cingapura

Cingapura é uma das nações mais ricas do mundo. É lá que está localizado o Marina Bay Sands, o hotel cassino mais caro do planeta, com um custo total de US$ 5 bilhões. São 15 mil m² de área dedicada para jogos, com 600 mesas e 1.500 máquinas de slots. Além disso, o hotel conta com 2.561 suítes, centro de convenções para até 11 mil pessoas, dois anfiteatros, shopping, pista de patinação no gelo, museu e a famosa piscina de borda infinita.

CityCenter – Las Vegas

O CityCenter, localizado em Las Vegas, nos EUA, é um super complexo de luxo formado por sete edifícios comerciais, possuindo uma área total de 1.560.500 m². É nesse local que está o The Aria Resort & Casino, o mais caro e luxuoso cassino do mundo, formado por uma área de jogos de mais de 14 mil m². O complexo ainda conta com 4 mil quartos, 16 restaurantes, 10 bares, boate, spa, salão de beleza, centro de convenções, teatro e 20 mil m² de espaço dedicados às piscinas. Com um custo total de US$ 9.2 bilhões, o local é o maior investimento privado já realizado nos Estados Unidos.