Conselho da Cedae elege Renato Espírito Santo novo diretor-presidente

12/02/2020 | 07:36



A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio (Cedae) informa que engenheiro Renato Espírito Santo foi eleito nesta terça-feira, 11, em reunião do conselho de administração, novo diretor-presidente em substituição a Hélio Cabral.

O executivo foi indicado pelo governador Wilson Witzel, que demitiu Cabral. Desde janeiro, a Cedae enfrenta uma crise após a descoberta de que a água foi contaminada por uma substância produzida por algas chamada geosmina, segundo a própria empresa. A água passou a ter cheiro e gosto de terra, além de ter provocado a internação de alguns moradores de locais mais atingidos com vômitos e diarreia.

Espírito Santo, que trabalhou na Cedae entre 1973 e 2017, retornou à companhia em janeiro do ano passado para assumir a direção de Saneamento e Grande Operação, em um mandato que deveria ser de dois anos. Em março passado, porém, foi substituído por Cabral, que decidiu cortar funcionários com salários mais altos.