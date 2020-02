Cachorrão vai atrás da terceira vitória seguida na Série A-3

Anderson Fattori

12/02/2020



Embalado por duas vitórias consecutivas na Série A-3 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo volta a campo hoje, às 20h, para enfrentar o Marília, no Interior, tentando engatar a terceira marcha, rumo à ponta da classificação – atualmente é o quarto colocado, com sete pontos.



Pensando na partida, o técnico Renato Peixe pediu concentração extra contra adversário que somou apenas dois pontos até agora. “Mais um jogo difícil. O Marília não iniciou bem a competição, mas conhecemos bastante jogadores que atuam lá, além da comissão técnica. A gente sabe que é equipe montada para estar na parte de cima da tabela. Então, temos de estar atentos para sair com o resultado positivo. A competição é muito acirrada e temos que estar sempre somando pontos”, recomendou o treinador.