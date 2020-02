Azulão busca em Campinas pontos perdidos no Anacleto

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/02/2020 | 00:01



O São Caetano teve seu bom momento na Série A-2 freado na última rodada, quando empatou com o Sertãozinho por 1 a 1 no Anacleto Campanella. Mesmo assim, o time segue bem posicionado na classificação, em quarto lugar com oito pontos, e vai buscar hoje, às 19h, diante do Red Bull Brasil, em Campinas, os pontos desperdiçados ao lado dos seus torcedores.



Esta será a terceira partida do técnico Alexandre Gallo no comando do Azulão. Por enquanto o desempenho é satisfatório, com duas vitórias e um empate. O treinador projeta bastante dificuldade diante do time campineiro, que é o penúltimo colocado, com apenas três pontos conquistados.



“Será um jogo muito difícil, como todos estão sendo. Então precisamos ter equilíbrio maior em relação à última partida”, comentou o treinador. “Claro que a gente quer sempre vencer para ter tranquilidade maior em termos de pontuação. Queremos estar sempre entre os oito primeiros”, afirmou Gallo, que não possui desfalque por suspensão para o confronto de hoje.



Um dos principais destaques no empate contra o Sertãozinho, o atacante Jean Dias, autor do gol, comemorou o bom momento individual. “Quando surgiu a oportunidade, os gols começaram a sair (na Copa Paulista). Graças a Deus continuo fazendo gols e ajudando a minha equipe. Isso é o principal. Tudo é feito para que o clube possa vencer”, explicou o jogador.



Jean disse viu com naturalidade o empate em casa e espera recuperar os pontos perdidos hoje. “O importante é somar pontos. O empate dentro de casa não era o que a gente queria. Mas não deixamos de lutar em nenhum momento. Parabenizo a equipe pela entrega. A gente procurou o todo tempo fazer o gol, fazer o que o professor nos passou. No primeiro tempo não encaixamos, mas no segundo melhoramos. Acabamos tomando o gol, sim, porém, com o nosso poder de reação conseguimos empatar”, concluiu.