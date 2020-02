São Bernardo FC desafia a Lusa, que estreia Marchiori

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/02/2020 | 00:01



Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Audax, em Osasco, na última rodada, o São Bernardo FC segue na parte de cima da tabela da Série A-2 do Campeonato Paulista, na quinta posição. Mas dentro do clube todos sabem que não podem mais vacilar se pretendem se manter no G-8 do torneio. Pensando nisso, o time recebe a Portuguesa, hoje, às 20h, no Estádio 1º de Maio.



Uma das novidades na escalação será o zagueiro Guilherme Mattis, que cumpriu suspensão em Osasco e ocupa lugar de Luanderson. “Feliz por retornar. Vamos voltar a jogar em casa, contra equipe difícil e que estará motivada pela troca de treinador. Mas espero que a gente possa fazer jogo bem focado para conquistar a vitória”, comentou o zagueiro, lembrando que a Lusa, em 13º na classificação, demitiu Moacir Júnior logo após a derrota por 1 a 0 para a Portuguesa Santista e contratou Fernando Marchiori, ex-treinador de Santo André e Água Santa.



Guilherme Mattis, que assistiu ao jogo contra o Audax, lamentou o resultado e garante que a postura hoje será outra. “Não fazia parte dos planos perder do Audax, mas Série A-2 é isso. Temos de pontuar sempre, o melhor será conquistar a vitória contra a Portuguesa. Os três pontos nos recoloca nas primeiras posições e o objetivo é esse. Não podemos pensar pequeno. Temos de pensar nas primeiras posições e a vitória vai ser importante para isso”, calculou o zagueiro.



Faz parte do discurso do técnico Marcelo Veiga a ideia de que o São Bernardo se consolide o mais rápido possível no G-8, grupo dos times que avançam para a fase mata-mata da competição. Mas o equilíbrio do torneio é tão grande que, mesmo em quinto, o Tigre está apenas dois pontos à frente do Juventus, nono colocado.



Mattis, porém, evita pressão sobre o time neste momento. “Temos de ter a cabeça tranquila, não é porque perdemos um jogo que vamos nos desesperar, isso faz parte do futebol, só precisamos corrigir as falhas”, finalizou.