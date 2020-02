Reunião no PT de Mauá cria mal-estar

Raphael Rocha



12/02/2020 | 00:01



No sábado, o PT de Mauá se reuniu para discutir o calendário eleitoral e as estratégias que serão adotadas para a campanha deste ano na cidade. O que era para ser um encontro de programação política da sigla se tornou uma saia-justa interna. Em sua fala, o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Júnior argumentou que seria necessário o PT abrir o espaço da vice para um partido aliado, na tentativa de expandir forças para uma eleição que tende a ser muito acirrada. Acontece que desde o fim do ano passado o posto de vice já está ocupado pelo ex-prefeito Oswaldo Dias, que será número dois em chapa liderada pelo vereador Marcelo Oliveira. A declaração não foi bem digerida pelos dirigentes locais, que esperavam que a definição da chapa já fosse tema ultrapassado no processo de construção da candidatura petista. Na foto ao fim do evento foi notória a cara de poucos amigos de Marcelo e Oswaldo.

BASTIDORES

Escritório

O Avante de São Caetano inaugurou na noite de segunda-feira seu escritório político, no bairro Cerâmica. A sigla, presidida pelo ex-deputado estadual Marquinho Tortorello, apostará em figuras conhecidas da política local, como Gilberto Costa, Getúlio Filho e Adauto Regianni. Marquinho não descarta ser candidato à disputa pela cadeira de prefeito.

Homem forte

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), bancou a permanência de Edgard Brandão como secretário executivo da entidade regional em seu mandato. Assegurou também que Brandão terá autonomia e poder para continuar à frente de projetos importantes para o colegiado.

Possibilidade

Vereador de São Bernardo, Rafael Demarchi (Republicanos) tem sido sondado por partidos. Ontem, aliás, esteve em uma tradicional padaria na cidade para tomar um café com Leandro Altrão, presidente e pré-candidato a prefeito pelo PSB municipal.

Licença

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB) vai tirar licença de duas semanas da função. Neste período, a casa será comandada por Edison Parra (PSB), atual vice-presidente do Legislativo.