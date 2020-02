USCS retoma PPP para prédio no campus Barcelona

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/02/2020 | 00:01



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) retomou o projeto de PPP (Parceria Público-Privada) para construção de outro prédio do campus Barcelona, com auditório para 400 pessoas e centro de inovação, além de transferir a gestão administrativa (excluindo as áreas pedagógicas) dos campi Barcelona, Centro e Conceição. O contrato, válido por 20 anos, prevê investimento na ordem de R$ 251,4 milhões.

A instituição abriu ontem consulta pública sobre as diretrizes da PPP. No dia 5 haverá audiência pública presencial para discussão dos artigos da proposta. A intenção da gestão do reitor Marcos Sidnei Bassi é encerrar a licitação, com assinatura de contrato, entre junho e julho. A previsão das obras das duas torres é de três anos a partir da ordem de serviço.

O vencedor da concorrência ficará responsável, além da construção dos prédios para abrigar 1.400 alunos, pela gestão de atividades meio da USCS – limpeza, segurança, manutenção predial e serviços de tecnologia da informação, como rede wi-fi. Também poderá explorar comercialmente o teatro e a cantina.

“A grande vantagem é o avanço administrativo de gestão, que vai facilitar muito nossa vida. Mais da metade do nosso tempo é gasto com serviços que não são ligados à nossa atividade fim, não conseguimos fazer direito por ser (um ente) público (regido) pela lei 8.666 (Lei de Licitações). Vamos ter tempo e energia para a questão educacional (com a PPP). (Teremos) Prédio novo, precisamos de espaço para acolher também (os cursos) o lato sensus (de pós-graduação), que estão no antigo shopping São Caetano (no Centro). Teremos crescimento e condição de tratar a inovação”, considerou Bassi.

Em 2015, a USCS havia publicado edital com diretrizes de uma PPP para construção de um novo campus Barcelona. A ideia à ocasião era revitalizar o espaço, já que o primeiro prédio do local foi inaugurado em 1969, um ano depois do início das atividades da então Faculdade de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais – o outro edifício do campus foi entregue no fim dos anos 1990.

O projeto, porém, ficou em segundo plano. A USCS chegou a retomar o planejamento dois anos atrás, mas as negociações esfriaram.

Segundo Bassi, o avanço da PPP há cinco anos foi impactado pela crise econômica e também pela Operação Lava Jato, uma vez que grandes empresas que até manifestaram interesse no contrato com a instituição de ensino à ocasião optaram por rever as discussões com o poder público.

“No nosso projeto antigo tinha uma revitalização do campus Barcelona. O projeto era de obras, de melhorias, pintura, readequação dos prédios antigos. Quando houve a chuva no passado (em março) parou tudo. Tivemos de fazer as obras de recuperação do prédio A (que sofreu com o impacto das enchentes do período). Tiramos do objeto e ficou com construção. Agora pesquisamos o mercado, sentimos mais segurança”, comentou.

O futuro prédio acolherá o Inpes (Instituto de Pesquisas) e o Caip (Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas).