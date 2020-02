S.Bernardo investe R$ 1,7 mi na troca de 1.722 luminárias

Da Redação



12/02/2020



A Prefeitura de São Bernardo lançou, ontem, o programa Mais Luz, que vai substituir lâmpadas convencionais por de LED nas principais vias da cidade. No total, serão trocadas 1.722 luminárias em oito ruas do município. O investimento projetado pela Prefeitura é de R$ 1,7 milhão.

Os logradouros contemplados são a Estrada dos Alvarenga, Avenida Lauro Gomes, Avenida Senador Vergueiro, Avenida Kennedy, Avenida Robert Kennedy, Avenida Dom Jaime de Barros Câmara e Avenida Capitão Casa.

“Essas vias foram as escolhidas por terem os maiores fluxos de veículos e de pedestres. Essa modernização é necessária. Além de gerar economia de 65% aos cofres públicos, proporcionará distribuição mais uniforme da iluminação, bem como mais segurança à população durante a noite”, considera o prefeito Orlando Morando (PSDB).

As lâmpadas de LED são mais econômicas por entregar mais energia com consumo menor, diminuindo os custos com a iluminação pública. Também acende e reacende imediatamente quando acionada. Essas lâmpadas não possuem metais pesados em sua composição e, por isso, não poluem o meio ambiente.