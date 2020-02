Letreiro tombado em cima de fios preocupa população do Rudge Ramos

Yasmin Assagra

12/02/2020



Quem passa pela avenida Dr. Rudge Ramos, altura do número 671, no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, teme que letreiro, que caiu em cima da fiação elétrica durante o temporal do último domingo, termine de despencar. Embora o trecho tenha sido sinalizado e interditado pela Defesa Civil do município, a população ainda aguarda pela remoção do painel.

Segundo moradores, a placa já estava desgastada e cedeu por volta das 20h do domingo, durante a chuva. O letreiro pertence é de uma marmoraria desativada há cerca de dois anos. “Isso é um caso urgente para se resolver. Além de prejudicar as fiações (elétricas), é muito perigoso cair e machucar alguém”, destaca a cabeleireira Silvia Solange de Almeida, 58 anos.

Procurado pelo Diário, o proprietário da antiga marcenaria, Angelo Guarnesi, 64, comenta que está auxiliando a comunidade para resolver o transtorno. “Fui até o local e liguei para as autoridades que poderiam me ajudar. Estamos aguardando respostas para retirarem esse letreiro”, conta.

A Prefeitura de São Bernardo informou que a imobiliária responsável pelo imóvel já tinha conhecimento sobre a necessidade de remoção do material. “A administração irá notificar oficialmente o proprietário do terreno para que o mesmo tome as medidas necessárias”, declarou, em nota.

Questionada, a Enel Distribuição São Paulo observou que isolou os cabos para evitar o risco de energização e que “o objeto deve ser removido pela empresa responsável”.

Silvia também pontua que o local tem sido alvo de usuários de drogas. “Principalmente de noite. É perigoso e o cheiro é horrível”, lamenta.