Santo André pretende reforçar ações da GCM com bico oficial de PMs

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/02/2020 | 00:03



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entregou, na tarde de ontem, na Câmara Municipal, projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o município a celebrar convênio com o governo estadual para contratar policiais militares que vão atuar em conjunto com a GCM (Guarda Civil Municipal) em seus dias de folga. A Atividade Delegada oficializa o bico dos agentes e reforça o efetivo nas cidades.

De acordo com Paulo Serra, estão reservados R$ 200 mil ao mês para o pagamento dos agentes que se cadastrarem. A expectativa é que 30 a 50 policiais façam parte do programa, em jornadas diárias de até oito horas. A remuneração será de uma Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por hora de trabalho. Até o dia 31 de dezembro, o valor era de R$ 27,61 (o que acrescentaria R$ 220,88 por dia de trabalho aos profissionais que aderirem ao projeto).

O prefeito destacou que já há um diálogo com a Polícia Militar na região e que existe “grande interesse” por parte dos policiais em participar da atividade. “Temos o Comitê Integrado de Segurança, que a cada 15 dias se reúne, e o coronel Nery (Renato Nery Machado, comandante da Polícia Militar no Grande ABC) vê isso com muitos bons olhos e deve ter uma efetividade muito grande de inscrições”, pontuou.

O incremento do efetivo – Santo André conta com cerca de 1.500 policiais militares na ativa e 700 GCMs – deverá ocorrer nas operações que são realizadas pela guarda, como a Operação Sono Tranquilo, de combate à poluição sonora, e a Operação Ponto Seguro, deflagrada nas primeiras horas da manhã para garantir segurança nos pontos de ônibus do município.

“É, sem dúvida nenhuma, um aumento importante do efetivo na cidade. O município que mais tem oficiais na Atividade Delegada é Taubaté (Interior de São Paulo), que tem 50 homens a mais por dia, e a gente pode chegar muito perto disso”, afirmou Paulo Serra.

“A partir da aprovação dos vereadores, e o clima na Câmara é muito favorável a esse projeto, a gente acredita que logo após o Carnaval, no início de março, a gente já possa contar com isso (Atividade Delegada)”, completou o chefe do Executivo.

O prefeito destacou que, além da ampliação policial, a administração prevê instalação gradual de câmeras de segurança (a promessa é 3.000 até o fim do ano) em próprios públicos, como escolas e unidade de saúde para o combate de furtos e atos de vandalismo. “Os policiais ficam à disposição do município nas ações de rua e, para escolas, UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a gente está investindo em tecnologia”, concluiu Paulo Serra.

Cidade é a segunda a aderir à iniciativa