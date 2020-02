Santo André quer implantar bico oficial de policiais na cidade

Aline Melo



11/02/2020 | 18:02



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), entregou, na tarde desta terça-feira (11), na Câmara Municipal de Vereadores, projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza o município a celebrar convênio com o governo estadual para contratar policiais militares que vão atuar no município em seus dias de folga. A Atividade Delegada oficializa o "bico" dos policiais e reforça o efetivo nas cidades.

De acordo com Serra, estão reservados R$ 220 mil ao mês para o pagamento dos oficiais que se cadastrarem. A expectativa é de que de 30 a 50 policiais façam parte do programa, em jornadas diárias de até oito horas. A remuneração será de uma UFESP (unidade fiscal do Estado de São Paulo) por hora de trabalho. Até o dia 31 de dezembro, a UFESP vale R$ 27,61 (o que acrescentaria R$ 220,88 por dia de trabalho aos oficiais que aderirem).

O prefeito destacou que já há um diálogo com a Polícia Militar na região e que existe grande interesse por parte dos policiais em participar da atividade. O incremento do efetivo - Santo André conta com cerca de 1.500 policiais na ativa - deve atuar nas operações municipais, como a Operação Sono Tranquila, de combate à poluição sonora, e a Operação Ponto Seguro, deflagrada nas primeiras horas da manhã para garantir segurança nos pontos de ônibus do município.

"É sem dúvida nenhuma um aumento importante do efetivo na cidade. O município que mais tem oficiais na Operação Delegada é Taubaté (interior de São Paulo), que tem 50 homens a mais por dia, e a gente pode chegar muito perto disso", afirmou o prefeito. "A partir da aprovação dos vereadores, e o clima na Câmara é muito favorável a esse projeto, a gente acredita que logo após o Carnaval, início de março, a gente já possa contar com isso", completou. Na região, apenas São Caetano já aderiu à Atividade Delegada.