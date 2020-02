Folia resiste!

Marcela Ibelli

12/02/2020 | 07:00



O Carnaval oficial no Grande ABC não é realizado desde 2017, mas tem gente disposta a não deixar a festa morrer por aqui. No sábado, a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba de Santo André) vai realizar, pelo segundo ano consecutivo, apresentações de escolas e blocos, a partir das 12h, na Concha Acústica de Santo André, ao lado da Praça do Carmo. E expectativa é que sejam reunidas cerca de 2.000 pessoas. “Nós tentamos contato com o poder público para pensar em novas alternativas para realizar o Carnaval de rua, mas nunca temos resposta. Este evento significa resistência, a tentativa de manter a chama da Folia de rua oficial acesa”, explica Emerson Ceccato, presidente da Liesa. Conforme Ceccato, a data pré-Carnaval foi escolhida, justamente, para não chocar com a dos desfiles de São Paulo. “Nós sempre exportamos talentos para a Capital e se temos aqui esses artistas – sambistas, ritmistas, baianas, aderecistas – por que não fazer o Carnaval em Santo André? Na Oliveira Lima, onde tudo começou?”

Passistas do bloco Tatu-ado com Melissa Ferraz, Miss Tattoo Week 2018, em São Caetano

Apae de São Caetano, em conjunto com o Lions, realizou a 1ª Olimpíada Especial; durante a aula, os alunos competiram em três modalidades e receberam premiação

Andreense Péricles e a banda Biquíni Cavadão estão lançando a música ‘Janaína’

Designer Jr Parma, em parceria com o Studio Marcelo Teixeira, criou a versão vintage da Parma Wood Bike para o chef Henrique Fogaça; customizada, a bicicleta recebeu o brasão caveira do chef

Falando em tatuagem...

Domingo, o Sinapse Tattoo, em São Bernardo, promoverá flash day para arrecadar fundos para o Projeto Reconstruir. A ação, coordenada pelo Driblando o Câncer, visa montar ambulatório de micropigmentação para mulheres carentes que convivem com a doença.

Palestra

Hoje, às 19h, a Acisa, em Santo André, promove a palestra Nos Negócios Jogue como um Homem, Vença como uma Mulher, ministrada pela coach Daniela do Lago. O encontro será no auditório da OAB, na Avenida Portugal.