Ana Hickmann viaja para comprar árvores e briga com marido em vídeo; assista!

11/02/2020 | 17:11



Ana Hickmann adora usar o seu canal de YouTube para mostrar mais detalhes sobre sua vida, e dessa vez não seria diferente. A apresentadora publicou um vídeo em que viaja junto com o marido, Alexandre Correa, para comprar algumas árvores para plantar no jardim de sua casa, e a dinâmica entre os dois acabou arrancando risadas e surpreendendo os seguidores do canal.

Ana e Alexandre passaram boa parte do passeio discutindo e implicando um com o outro - de brincadeira, é claro. Tudo começou quando o empresário descobriu que a esposa planejava levar 16 mudas de árvore para casa, dentro do seu carro!

Ele disse:

- Você vai colocar 16 árvores no meu carro? Ah não, você está fora de si. Começou o devaneio. O que você está tomando de manhã?

Ana afirmou que conseguiria colocar as 16 árvores dentro do carro, e depois os dois discutiram novamente quando a apresentadora disse que, ao chegar em casa, iria descarregar todas as plantas e depois sair com o filho - Alexandre Jr. - enquanto o empresário pedia por um tempo para descansar. Ele, então, disse:

- Você está grávida? Você está meio irritada esses dias.

Sem papas na língua, Ana respondeu:

- Só posso estar de TPM e com raiva porque você está do meu lado.

Dando risada, Alexandre então disse:

- Que absurdo! Que mulher destemperada, achei que tinha um bebezinho aí dentro.

Eita! Seria incrível ver essa família crescer, né?