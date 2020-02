Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/02/2020 | 16:18



O Grammy Awards é a maior premiação da música. Desde 1959, o evento reconhece as melhores obras em diferentes ritmos, indo do rock ao country. A maior categoria da noite, entretanto, é a de Álbum do Ano. Aqui, você descobre quem levou o título para casa no ano que você nasceu.







































































































< >