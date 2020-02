11/02/2020 | 16:11



Anahi, ex-integrante do grupo mexicano RBD, deu à luz seu segundo filho no dia 2 de fevereiro. E a cantora já tinha compartilhado alguns cliques do bebê em seu perfil do Instagram - mas foi nesta terça-feira, dia 11, que a artista finalmente divulgou uma foto em que dá para ver perfeitamente o rostinho de seu caçula.

Olá, mundo! Sou Emiliano, escreveu a cantora na legenda.

Anahi até recebeu uma mensagem de Christopher Uckermann, que também fazia parte do RBD, nos comentários do post.

Bem-vindo, Emiliano, escreveu o músico.

Que fofura, né?