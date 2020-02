Anitta exibe brinquedo erótico nas redes sociais e desabafa: - Me salvou a viagem toda

11/02/2020 | 16:11



Quem conhece Anitta sabe que ela adora compartilhar detalhes da sua vida amorosa e sexual, e dessa vez não seria diferente. A cantora, que de vez em quando desabafa sobre não ter um affair, usou seu Instagram para mostrar algo bem inusitado: um brinquedo erótico!

O objeto em questão era um sugador de clitóris, sex toy que tem sido o queridinho das mulheres ultimamente. Anitta mostrou o brinquedinho carregando e disse, em inglês:

- Vou colocar isso para carregar porque me salvou ontem a noite. Na verdade me salvou a viagem toda. Quer dizer, me salvou em um monte de dias.

Perrengue fashion

Anitta tem passado uma temporada nos Estados Unidos e na última segunda-feira, dia 10, compareceu a uma festa de Snoop Dogg. No entanto, durante o evento a cantora acabou passando por um perrengue fashion.

A cantora, que estava usando um vestido da grife Yves Saint Laurent que custa aproximadamente 17 mil reais, decidiu rebolar durante o evento e o zíper da roupa acabou estourando! Ela mostrou, nos stories, o momento em que algumas pessoas foram ajudá-la com a peça e disse:

- Esse vestido é muito caro, não deveria quebrar.