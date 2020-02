Assessoria de Boca Rosa fala sobre suposto término de namoro entre a influencer e Diogo Melim

11/02/2020 | 16:10



Como você viu, Diogo Melim, namorado de Bianca Andrade, apagou todas as fotos ao lado da influencer de seu perfil do Instagram. Isso teria acontecido depois de Boca Rosa, como é mais conhecida, ter dito que beijaria Guilherme dentro da casa do Big Brother Brasil 20. Rapidamente, a internet começou a fazer especulações sobre o relacionamento de Bianca e Diogo - e fomos atrás das assessorias de imprensa do casal para esclarecimentos.

Procurada, a assessoria de Diogo não foi encontrada até o momento desta publicação. Entretanto, a equipe que representa Boca Rosa emitiu a seguinte declaração:

Sobre especulações em torno do relacionamento de Bianca Andrade e Diogo Melim, comunicamos que somente eles podem responder adequadamente sobre o assunto.

Sendo assim, não temos uma confirmação sobre o término do namoro. Entretanto, Bianca comentou em uma conversa com Babu, Felipe e Lucas na última segunda-feira, dia 10, dentro do BBB20, que Diogo já escreveu uma música inspirada nela.

- Ele escreveu uma, mas vai lançar ainda.

Ela também comentou que, com o sucesso da banda Melim, quase não consegue ver o namorado.

- Meu namorado é virtual. Mas tudo bem, eu também trabalho que nem uma louca.