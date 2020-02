Ford GT 2020 ganha mais potência e nova versão Liquid Carbon

Da Redação, com assessoria

Programado inicialmente para ter apenas mil unidades produzidas durante dois anos, o Ford GT teve sua produção estendida até 2022, com mais 1.350 exemplares para atender à grande procura do mercado. O novo modelo esportivo, que começou a ser entregue a compradores ao redor do mundo, conta com mais potência (669 cavalos – 13 a mais em comparação à versão 2017-2019) e é oferecido em uma versão especial com com carroceria de fibra de carbono aparente, chamada Liquid Carbon.

O carro é equipado com motor V6 3.5 EcoBoost biturbo. Ele inclui uma série de avanços mecânicos, como o esfriamento dos pistões e bobinas de ignição de alta capacidade, desenvolvidos para a versão de competição GT Mk II.

O Ford GT também ganhou mais fôlego na aceleração, com novos dutos de arrefecimento que ampliam em 50% o fluxo de ar e intercoolers maiores para resfriar o ar de admissão. A suspensão foi recalibrada no modo pista para refinar a dirigibilidade e o controle da carroceria nas curvas em alta velocidade. Outra novidade é o escapamento de titânio Akrapovic, da renomada marca de competição, que é 4 kg mais leve e com ronco poderoso.

A versão 2020 do esportivo traz também uma releitura da famosa pintura Gulf Racing, do GT40 vencedor de Le Mans em 1968-69, com uma linha preta separando as cores azul e laranja e rodas de fibra de carbono opcionais. O número 6 aplicado no capô e nas laterais substitui o 9 do modelo 2019, homenageando os vencedores históricos. Outros itens de personalização são as faixas duplas esportivas na carroceria, ou faixa única no Liquid Carbon, e retrovisores pintados.

