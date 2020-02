Carlos Alberto de Nóbrega mostra batizado dos netos trigêmeos

11/02/2020 | 15:10



O apresentador do SBT Carlos Alberto de Nóbrega usou o Instagram para mostrar um momento pra lá de especial de sua família: o batizado de seus netos trigêmeos, filhos de Marcelo de Nóbrega.

Domingo feliz! Batizamos o José, a Emily e o Murilo neste domingo. Como sempre, o padre Antônio Maria se fez presente em minha vida. Compartilho com vocês essa minha felicidade, escreveu ele nas redes sociais, com um clique do batismo onde ele segura um dos netos.

Enquanto isso, na Justiça...

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a Justiça autorizou que bens de Carlos Alberto sejam penhorados para que haja o pagamento de uma dívida de mil e seiscentos reais, contraída pelo não pagamento do IPTU da mansão em Alphaville, São Paulo, onde ele morava com a ex, Andrea de Nóbrega.

Procurada, a assessoria de imprensa dele não foi encontrada para comentar o caso.