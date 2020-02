Michelle Obama compartilha a verdade sobre o seu casamento

11/02/2020 | 15:10



No último sábado, dia 8, Michelle Obama deu uma entrevista sincera à apresentadora Oprah Winfrey. Segundo a People, a ex-primeira dama dos Estados Unidos revelou qual é o principal conselho que ela dá para as filhas, Sasha e Malia, fruto de seu relacionamento com o ex-presidente Barack Obama.

- O que digo a elas é que elas têm que caminhar por conta própria. Elas não podem se definir olhando uma para a outra ou olhando para mim ou para o pai delas. Elas precisam reservar um tempo para se conhecerem - tirar um momento para descobrir o que elas querem ser no mundo, não quem elas pensam que eu quero que elas sejam, não o que o resto do mundo diz sobre elas, mas realmente pensar em como elas querem moldar suas vidas e como elas querem estar neste mundo. Então, eu não quero que elas se meçam por influências externas, e para as meninas tão jovens, isso é difícil de se fazer.

Além disso, Michelle compartilhou que Barack chora muito feio quando se dá conta que suas filhas cresceram e estão na faculdade.

- Nós berramos como bebês. As emoções surgem quando entramos nos nossos carros, entramos em um avião e deixamos nossos bebês para trás. Elas estão indo para algum lugar onde agora vivem. É quando bate em você. É como se começássemos a engasgar.

A autora do livro Minha História: Michelle Obama ainda revelou que, agora que as filhas estão fora de casa, finalmente está aproveitando mais o seu casamento.

A maternidade e a paternidade ocupam muito espaço emocional. Criar uma família juntos é uma coisa difícil. Mas se você está com a pessoa, você sabe por que está com ela. Você entende que havia uma amizade e uma fundação ali.

E se você acha que Michelle prioriza luxos em sua vida, saiba que um dia perfeito para ela é, simplesmente, estar ao ar livre.

- Adoro estar fora de casa porque, por grande parte de nossas vidas, não temos mais a liberdade de ir para fora por causa da segurança. Então, o que Barack e eu ansiamos é uma chance de estar ao ar livre. Eu queria fazer uma longa caminhada. Chegar em casa e almoçar com meu marido. Eu sentaria na praia e leria ou conversaria com algumas amigas, porque adoro morar na minha comunidade. Eu amo ter pessoas por perto. Nossa casa geralmente está cheia de pessoas.

Fofa, né?