Projeto coloca artistas veteranos e mais novos para cantar frevo

Vinícius Castelli



11/02/2020 | 23:43



Ritmo musical dos mais tradicionais do Brasil, o frevo ganha homenagem em disco que reúne diversas vozes importantes da música brasileira. Batizado Orquestra Frevo do Mundo, já disponível nas plataformas de streaming, o álbum ganha vida ilustrado por oito gravações. A Filha da Chiquita Bacana, Linda Flor da Madrugada, Bloco do Prazer e Ciranda de Maluco são algumas. Há até um tema instrumental, Último Dia, que conta com naipe de sopros.

A sugestão é levar um dos ritmos mais conhecidos da música popular pernambucana para o centro do universo do cancioneiro pop nacional. Tanto que o disco promove mistura de músicos de Pernambuco, Bahia e São Paulo, alguns mais novos e outros veteranos. Para isso, o produtor Pupillo, ex-baterista da banda de Recife Nação Zumbi, conta com Caetano Veloso, Céu, Siba, Otto, Duda Beat, Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Almério e Henrique Albino.