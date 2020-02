Artistas apresentam novos trabalhos em São Paulo

Vinícius Castelli



11/02/2020 | 23:41



Quem tem vontade de saber o que fazem músicos independentes brasileiros e, além disso, procura agenda gratuita de música tem boa opção em São Paulo, no Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), com programação que tem início na quinta-feira, a partir das 20h. E quem se encarrega de mostrar repertório na data é o grupo paulistano Os Amanticidas, que aposta suas fichas em mistura de MPB com referências nordestinas e influências de nomes como Itamar Assumpção, Tom Zé, Jards Macalé.

Formado por João Sampaio (guitarra e voz), Alex Huszar (contrabaixo), Joera Rodrigues (bateria) e Luca Frazão (violão de 7 cordas), o conjunto aproveita a oportunidade para lançar o trabalho independente Teto, terceiro de sua discografia. Os músicos convidam para o palco as cantoras Alzira E e Ná Ozzetti.

No mesmo horário, na sexta-feira, o contrabaixista Sidiel Vieira, acompanhado por Jonatas Sansão (bateria) e Gabriel Gaiardo (piano), apresenta ritmos da música instrumental brasileira e de jazz.

Nome que acompanha artistas como Cesar Camargo Mariano, Romero Lubambo e Amilton Godoy, Vieira apresenta faixas de seu mais recente trabalho autoral, Traços Urbanos. Composições como Inflação, Com Parcimônia, Elzira e Armazém e não ficam de fora.

No fim de semana a agenda segue. Sábado, às 20h, o cantor Maurício Pereira, que já teve músicas gravadas por Metá Metá e Maria Gadu, sobe ao palco do espaço e mostra o resultado do disco Outono no Sudeste, que passeia entre blues e jazz.

Em seu currículo, o guitarrista Guilherme Held soma gravações como Criolo, Mariana Aydar e, mais recentemente, Jards Macalé. Ele encerra a programação domingo, a partir das 19h, e apresenta o show de pré-lançamento do seu primeiro disco solo, Corpo Nós, trabalho inspirado no clássico Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges.

A entrada para todas as atrações é gratuita e os ingressos devem ser retirados no local uma hora antes do início de cada apresentação.