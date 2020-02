Vai ao Japão? Site explica as regras de trânsito do país

Leo Alves

Do Rota de Férias



11/02/2020 | 14:18



A Federação Japonesa de Automóveis (JAF) anunciou o lançamento de uma página na web com orientações em vídeo sobre as etiquetas e regras de direção no Japão para visitantes estrangeiros. O site pode ser acessado neste link. A maior parte dos conteúdos está em japonês, mas o vídeo principal conta com legendas em português, inglês, francês, alemão, vietnamita e chinês.

Regras de trânsito do Japão

Com as orientações, a federação visa reduzir as violações no tráfego e os acidentes envolvendo estrangeiros com veículos alugados. Em relação ao Brasil, uma das maiores mudanças é na mão de direção, já que o Japão utiliza a “mão inglesa”, com o volante dos carros posicionado no lado direito do interior.

Abaixo, confira mais algumas mudanças:

Circulação de tráfego pela esquerda

O sistema de circulação de tráfego pela esquerda é praticado em 70 países e regiões, e o Japão é um deles.

Sinal de parada

No Japão, os sinais de parada são em formato triangular apontada para baixo com o “PARE” escrito em japonês. O padrão internacional é um sinal octogonal com a palavra “PARE” escrita nele. Algumas placas até têm a palavra escrita em japonês e em inglês, mas o número desses sinais é limitado.

Parada antes de cruzamento ferroviário

A parada antes de cruzamento ferroviário é exigida em um pequeno número de países e regiões. No Japão ela é necessária porque os trens passam por distritos residenciais e ruas estreitas.

Atrações asiáticas

