Ana Maria Braga divide foto de seu casamento e famosos elogiam

11/02/2020 | 14:11



Ana Maria Braga encantou seus seguidores ao publicar uma foto de seu casamento com o empresário francês Johnny Lucet. No Instagram, a apresentadora do Mais Você apareceu abraçada com o amado durante a cerimônia, feita na casa dela.

Casados, escreveu Ana Maria, ao publicar a imagem.

Alguns famosos aproveitaram para dar seus votos de felicidades ao casal, nos comentários do post.

Felicidades, Ana. Mais e mais. Tudo de bom pra vocês, disse Fátima Bernardes.

Coisa boa!!! Muito amor pra vocês!!!, desejou Regina Casé.

Que bom viver estes momentos! Sejam muito felizes, escreveu Eliana.

Ana Maria Braga se casou na última sexta-feira, dia 7, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares. A novidade foi compartilhada ao vivo no Mais Você por Fabricio Bataglini e Patrícia Poeta, que estão substituindo Ana no programa.

No último domingo, dia 9, a apresentadora ainda encantou ao publicar uma foto junto do amado. Na legenda, ela escreveu:

Ele me vendo conversar com as panelas.