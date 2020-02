Caco Ciocler fica oito horas preso em ônibus e anda 10 quilômetros após fortes chuvas em São Paulo

11/02/2020 | 14:10



Como você deve ter visto, São Paulo sofreu com fortes chuvas na última segunda-feira, dia 10. Toda a água prejudicou diversos pontos da cidade, já que os bombeiros registraram inúmeras enchentes, desabamentos e quedas de árvores; além disso, várias ruas ficaram intransitáveis. Com isso, grande parte da população foi afetada e a recomendação era não sair de casa. Mesmo assim, muitos precisaram enfrentar o caos para cumprir os seus compromissos, como foi o caso do ator Caco Ciocler. Em seu Instagram, o artista contou que ficou oito horas preso dentro de um ônibus, e que depois chegou a caminhar cerca de 10 quilômetros para chegar em sua residência.

8 horas preso num ônibus e 10 km de caminhada depois sob chuva e água imunda, chego finalmente em casa, coisa que muita gente não tem ou perdeu hoje! Um dia triste para São Paulo.

Mas as chuvas também chegaram na cidade do Rio de Janeiro. Em seus Stories, a atriz Bruna Griphao exibiu diversas ruas alagadas pela intensidade da chuva no estado - e mostrou que andou descalça até chegar ao seu destino, uma academia.

- Eu juro por Deus, isso é um mar. Não tem o que fazer. Por que eu saí de casa? Eu tirei o meu chinelo e vou entrar no mar, relatou.

Vale lembrar que a recomendação é de andar calçado em situações como essa, para evitar a transmissão de doenças como leptospirose. A indicação é que a pessoa cubra bem os pés e saia com uma galocha, calçado com mais resistência à água. Entretanto, qualquer tipo de prevenção - mesmo cobrir a região dos pés e das pernas com sacolas plásticas -, já é válida.