Viña é apresentado no Palmeiras e 'sela paz' de uruguaios com Felipe Melo

11/02/2020 | 14:00



O novo jogador do Palmeiras chegou ao clube nesta terça-feira recebido por uma brincadeira diplomática. O lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña assinou contrato por cinco temporadas e ao ser apresentado pela diretoria na Academia de Futebol, foi recepcionado pelo volante Felipe Melo, que anos atrás se envolveu em uma polêmica justamente pela animosidade criada com uruguaios.

Felipe Melo e Viña trocaram camisas durante a apresentação. O uruguaio recebeu uma do Palmeiras com o nome e número do colega, enquanto entregou uma usada por ele pela seleção celeste. "Estou contente em ser recebido por ele (Felipe Melo). As coisas que aconteceram lá atrás ficaram no campo. Fora, não há nenhum problema. Eu ter sido recebido por ele foi algo muito legal", afirmou o lateral-esquerdo.

Ao ser apresentado pelo Palmeiras, em 2017, Felipe Melo disse na ocasião que para defender o clube, não teria medo de enfrentar argentinos ou dar tapa na cara de uruguaios em jogos da Libertadores. A declaração acirrou os ânimos naquela temporada durante partida contra o Peñarol, quando o próprio Felipe Melo foi o pivô de uma grande briga ao fim da partida.

Agora, essa animosidade parece ter sido superada. Felipe Melo fez até um discurso de boas-vindas. "Quero dar as boas vindas ao clube e ao país. Muita gente imaginava que eu não gosto de uruguaio, não é verdade", afirmou. O novo lateral palmeirense foi revelado pelo Nacional, tem 22 anos e na última temporada foi escolhido o melhor jogador do campeonato local.

O reforço contou que no ex-clube conviveu com os compatriotas Egúren e Victorino, que passaram pelo Palmeiras e lhe fizeram boas recomendações. "Os dois foram companheiros meus no Nacional, me falaram muito bem do Palmeiras e me motivaram a vir para cá. Meu ídolo é Martín Cáceres, que joga na minha posição. Ele é alguém que admiro muito", disse.