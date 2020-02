Roma, Veneza e mais: 4 destinos para visitar na Itália

Beatriz Ceschim

11/02/2020



Sorvete, pizza e massas são algumas das delícias da Itália. O país, que é muito famoso pela gastronomia, pelos monumentos históricos e pela moda, é um ótimo destino para passar as férias em qualquer época do ano. Durante o inverno, viajantes podem aproveitar para ver a neve nas cidades mais ao norte. Já no calor, os turistas conseguem desfrutar de lindas praias por toda a costa. Confira alguns destinos legais para visitar na Itália.

4 destinos para visitar na Itália

Roma

Cheia de história e monumentos grandiosos, Roma combina elementos das antigas civilizações com a modernidade e o agito da cidade grande. Por ser muito extensa, os viajantes precisam selecionar o que realmente desejam conhecer no município.

Entretanto, alguns passeios não podem ficar de fora, como visitas ao Coliseu e Fórum Romano, uma ida ao Vaticano – para explorar tanto o museu, a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina – e uma passada na Fontana de Trevi. Para ver outros pontos que não podem faltar numa viagem para Roma, confira este roteiro de quatro dias pela cidade.

Toscana

Cenário de filmes como “Me Chame pelo seu Nome” e “Sob o Sol da Toscana”, a Toscana é muito famosa pelas cidades medievais e pelos lindos campos de girassóis. Com diversas cidades marcantes, os viajantes precisam de mais tempo se desejam aproveitar essa área ao máximo. Num roteiro de cinco dias, por exemplo, é possível apreciar as belezas de oito belos municípios da região: Florença, Pisa, Lucca, Arezzo, San Gimignano, Montepulciano, Siena e Cinque Terre.

Veneza

Águas cristalinas e pontes. Essas são as características mais marcantes de Veneza. Os pontos turísticos mais famosos da cidade são o próprio Gran Canale (Grande Canal), a Ponte Rialto e a Praça de São Marco – onde fica uma basílica de mesmo nome. Além de conhecer esses lugares, os viajantes podem fazer um bate e volta a Murano, ilha vizinha famosa pelos colares de mosaicos, e a Verona, que ficou conhecida pela obra de Shakespeare, “Romeu e Julieta”.

Turim

Famosa pelos chocolates, museus e pelas compras, Turim é um destino que agrada muitos públicos. Os turistas que desejam visitar a cidade podem saborear muito doces tradicionais, como o Gianduiotto – uma mistura de chocolate com creme de avelã. Durante dois dias no município, é possível conhecer o Museu Egípcio e o Nacional do Cinema. Além disso, vale a pena subir o Mole Antonelliana – uma estrutura com 165,7 metros de altura, de onde os aventureiros poderão apreciar a vista da capital de Piemonte e dos Alpes.

