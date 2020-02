Como criar uma conversa em grupo no Instagram?

Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/02/2020 | 12:48



O Instagram conta com um bate-papo privado para os usuários trocarem mensagens, fotos e vídeos. Este recurso é chamado de Direct. Por lá, é possível compartilhar informações com apenas uma pessoa ou um grupo. Aqui, o 33Giga ensina como criar a conversa coletiva. O passo a passo foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em telefones Android.

1. No Instagram, dê um toque no avião de papel para acessar o Direct.

2. Agora, clique no ícone com um lápis para iniciar uma nova conversa.

3. Selecione as pessoas que farão parte do grupo. Depois, pressione “Bate-papo”.

4. Pronto! A conversa em grupo estará disponível. Para administrar, basta clicar no botão “i”. Ele permite adicionar novas pessoas, configurar funções e até encerrar as atividades.

