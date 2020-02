Após Jogo da Discórdia, Gabi volta atrás e beija Guilherme na chuva

11/02/2020 | 11:11



Após uma madrugada complicada, com direito a climão e muito chororô, os participantes do BBB20 encararam mais um Jogo da Discórdia na noite da última segunda-feira, dia 10. Durante o programa ao vivo, alguns brothers precisaram escolher duas pessoas para uma final imaginária do reality e coube a Gabi selecionar Mari para segundo lugar e Rafa Kalimann para terceiro. A escolha, por mais amigável que tenha sido, não causou uma boa reação em Flayslane, que começou a chorar...

No entanto, a tensão aumentou mesmo quando chegou a vez de Guilherme, que decidiu escolher Gabi como segundo lugar e Boca Rosa como terceiro. Para quem não lembra, os três se envolveram em uma polêmica depois que a influencer quis ficar com o modelo durante a festa Guerra e Paz!

Segundo a colunista Fábia Oliveira do jorna O Dia, Guilherme não estava com muita paciência para Gabi e Boca Rosa. Em conversa com Mari e Gyselle na cozinha, o modelo desabafou sobre o gelo que vem recebendo das duas participantes: - As duas pessoas que estavam mais próximas de mim se afastaram ao mesmo tempo. Estou com a consciência tranquila. Cada um resolve as coisas de um jeito. Eu resolvo no diálogo, mas se o outro prefere se afastar, eu respeito. Preciso aprender a deixar de ser idiota e prestar mais atenção. A Gabi é o menor dos problemas. Se ela não quer, eu respeito. Mas com a Bianca eu fico p**o da vida. Mais tarde, porém, Guilherme voltou atrás e contou o motivo de ter escolhido as duas mulheres no jogo da discórdia: - É impressionante como as pessoas são. Eu fiz de propósito para ver a reação das duas. Assim, eu quero, fui sincero. Mas eu queria muito ver a reação.

E não é que a reação deu certo? Em determinado momento da madrugada, começou a chover na casa e Gabi decidiu chamar Guilherme para um banho de chuva. Na hora, os pombinhos acabaram se beijando e renderam uma cena digna de cinema!

Mas o clima de romance não parou por aí. Será que teremos outro casal em breve? Daniel e Marcela ficaram deitados no sofá e a médica balançou. Os dois conversaram sobre suas vidas fora da casa, e ela, que tem 31 anos de idade, comentou que já se casou e separou, exemplificando a diferença de idade entre eles. Porém o ator de 22 anos rebateu, dizendo: - E se fosse lá fora?. Marcela então, respondeu: - Eu não sei, eu acho que lá fora eu corria de você.

Na sequência, Marcela decidiu pedir conselhos a Pyong e depois caiu no choro durante conversa com Gizelly. A médica comentou que não acredita estar passando pelo que está acontecendo e que não sabe aonde está com a cabeça. A amiga, então, pergunta se é sobre Daniel e questiona: - Você se apaixonou por ele?. Marcela afirma que não, mas Gizelly insiste para saber qual é a vontade da médica: - Eu quero beijar na boca dele. Em seguida, Marcela ponderou, com lágrimas nos olhos: - O que eu estou fazendo? Estou jogando o negócio para o alto.

Enquanto isso, outro momento na casa também deu o que falar. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Lucas acabou soltando uma gafe cometida por ninguém mais, ninguém menos, que Neymar! Ele começou a contar a história, que aconteceu em Santa Catarina, sem citar nome. Porém, no meio da conversa esqueceu do microfone e falou o nome do jogador de futebol: - Ele quis comprar um camarote top numa balada em Santa Catarina. Chegou com dez amigos e queria comprar a todo custo. Disse que era só ele dizer o preço. O que o craque não contava era que o dono do camarote era riquíssimo e não estava disposto a vender seu camarote por valor nenhum. Então o cara disse pro jogador: O que você ganha no mês eu ganho em um dia. E não vendeu. Vish!