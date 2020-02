Grazi Massafera se diverte em viagem à Índia

11/02/2020 | 11:10



Grazi Massafera está aproveitando as férias da melhor maneira possível: viajando. Depois de aproveitar alguns dias na África ao lado de Caio Castro, a atriz partiu para a Índia, onde vem se divertindo bastante também.

Prova disso foram os vídeos que a estrela compartilhou com seus seguidores nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, dia 11, ela decidiu abrir o álbum do novo destino e compartilhou uma série de novidades. Em uma das fotos, aliás, ela aparece com a testa pintada, igual as mulheres indianas fazem.

E não é só! Grazi ainda mostrou que está fazendo todos os passeios característicos da região, como conhecer a Central do Brasil indiana e o mercadão. Bacana, né?

Tudo tão incrível quanto a viagem à África com o namorado, Caio Castro, e a filha, Sofia! Lembrando que eles evitaram posar juntos, mas publicaram uma série de fotos e vídeos durante os passeios marcando os mesmos lugares. O primeiro deles chegou, inclusive, a gerar polêmica na web, já que eles apareceram com filhotes de animais nativos da região e foram duramente criticados por fãs e pela ativista Luisa Mell. Eita!