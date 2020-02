Novo recurso da Uber permite gravar viagens e relatar incidentes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/02/2020 | 09:18



Com o objetivo de ajudar a promover a segurança por meio da tecnologia e incentivar interações adequadas ??durante uma viagem, a Uber lançou nesta segunda-feira (10) a ferramenta U-Áudio. O recurso permitirá que usuários e motoristas parceiros gravem áudios durante as corridas e usem o arquivo para reportar à empresa qualquer acontecimento em que tenham se sentido desconfortáveis. Já está disponível em cinco cidades brasileiras: Salvador (BA), Campo Grande (MS), São Luís (MA), Sorocaba (SP) e Uberlândia (MG).

A ferramenta U-Áudio pode ser acessada por meio dos recursos de segurança que aparecem no aplicativo durante uma viagem. Quando a corrida se encerra ou por meio do histórico, tanto o usuário quanto o motorista terão a opção de relatar um incidente e anexar o arquivo de gravação de áudio em apenas alguns toques. O áudio permanece criptografado e armazenado diretamente no dispositivo de quem fez a gravação. A Uber só poderá acessá-lo se quem está reportando o problema escolher compartilhar o arquivo como parte do relato.

Depois que o áudio criptografado for enviado aos agentes de atendimento ao cliente da Uber, o arquivo será aberto e usado para ajudar a entender melhor o relato do incidente e tomar as medidas apropriadas. Em algumas situações, uma gravação pode ser utilizada para apoiar os responsáveis na decisão de desativação do motorista ou usuário, de acordo com o Código de Conduta da empresa. Durante o piloto, a ferramenta está sendo configurada para apagar os arquivos automaticamente após uma semana.

Esse recurso foi criado para ajudar a Uber a entender melhor o que ocorreu durante uma viagem. O arquivo poderá ser usado para ajudar em investigações ou ser compartilhado com as autoridades, de acordo com o devido processo legal. Ao mesmo tempo, a proteção da privacidade dos envolvidos é levada a sério em todo o processo. Os usuários e motoristas receberão um aviso informando que o recurso está disponível e que eles podem estar sujeitos à gravação de áudio. Somente a empresa tem a chave para descriptografar o arquivo e isto somente pode ser feito após a denúncia. A gravação não pode ser ouvida no dispositivo do usuário ou motorista, nem compartilhada com terceiros.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre 10 histórias bizarras envolvendo a Uber: