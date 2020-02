Bianca Bellucci

Do 33Giga



11/02/2020 | 09:18



Hair Love levou a estatueta de Melhor Curta Animado da 92ª edição do Oscar, que ocorreu no último domingo (9). Ele conta a história de uma garotinha negra em conflito com seu cabelo crespo. Isso porque o pai não consegue arrumá-lo da mesma forma que sua mãe. Para lá de fofo, o filme tem pouco mais de seis minutos e, o melhor, está disponível na íntegra no YouTube. Confira!

Na galeria, você confere os vencedores do Oscar que estão disponíveis na Netflix: