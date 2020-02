Carnaval no Rio: os bairros mais mais procuradas no Airbnb

Redação

Os cinco bairros mais procurados em todo o País para curtir o Carnaval estão no Rio de Janeiro. O dado é de um levantamento que analisa as reservas feitas no Airbnb para estadias entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2020.

O famoso bairro de Copacabana lidera o ranking, que também traz outros lugares conhecidos da capital fluminense, como Ipanema e Barra da Tijuca. Veja a lista completa!

Bairros do Rio para passar o Carnaval 2020

Copacabana

Pixabay Copacabana é um dos bairros mais famosos do Rio de Janeiro

Ipanema

Pixabay O bairro de Ipanema já foi tema de música

Barra da Tijuca

Pixabay Vista do bairro da Barra da Tijuca

Leblon

Pixabay O bairro do Leblon é um dos mais famosos do Rio de Janeiro

Botafogo

Pixabay O bairro de Botafogo é o quinto da lista

Pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro (RJ) continua lindo e cheio de atrações incríveis. Quem viaja para a Cidade Maravilhosa não pode deixar de incluir alguns passeios clássicos no roteiro. Entre os principais, a visita ao Pão de Açúcar com direito a bondinho. Na galeria, conheça os pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro.