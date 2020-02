Governo chinês pede a indústrias principais que retomem produção

11/02/2020 | 04:54



O governo da China pediu nesta terça-feira que as principais indústrias ligadas à economia nacional e à subsistência da população voltem a produzir imediatamente, depois de suspenderem as atividades em razão da decisão de Pequim de estender o feriado de ano-novo lunar numa tentativa de conter a disseminação do novo coronavírus.

Segundo o secretário-geral da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), Cong Liang, a produção de máscaras no país, por exemplo, está em 76% da capacidade total.

"Ainda há um quarto de fabricantes de máscaras que não retomaram os trabalhos", comentou Ou Xiaoli, diretor de desenvolvimento da CNDR.

Ou acrescentou que o governo vai ajudar empresas de indústrias-chave a resolver problemas de produção e a operar no máximo da capacidade e 24 horas por dia.

A produção e processamento de grãos na China está atualmente em 94,6% da capacidade e a mineração de carvão, em 57,8%, detalhou o diretor.

Já He Qinghua, representante da Comissão Nacional de Saúde, disse que a situação geral da epidemia fora da província de Hubei, epicentro da doença, tem mostrado tendência de desaceleração.

As autoridades chinesas disseram ainda acreditar que as fábricas vão acelerar a retomada das operações à medida que a epidemia perder força. Fonte: Dow Jones Newswires.