Baile da Vogue: obras de Carnaval

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 23:59



O baile da Vogue, que aconteceu no Copacabana Palace, é sempre muito aguardado, especialmente pelos looks dos famosos. Neste ano, o tema foi Jardim das Delícias – Uma Noite de Tropicalismo Surreal em Ode ao Rio de Janeiro. A maioria dos convidados optou por roupas exuberantes e extravagantes.

A modelo Bárbara Evans usou vestido criado pelo estilista de Santo André Arnaldo Ventura, que se inspirou no quadro O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch. “Queria trazer na mesma roupa as ideias do desejo da carne e da luz celestial”, explicou a esta coluna. O look, que estreou junto com a modelo na badalada festa carioca, ficou bem glamuroso. Confira mais registros do baile.

Internet segura

Você controla o que seu filho acessa? Hoje, Dia da Internet Segura, é boa oportunidade para fazer esta reflexão. Safer Internet Day é iniciativa criada pela Rede Insafe (Centros de Internet Segura) na Europa e lembrado anualmente em mais de 140 países. No Brasil, a ONG Safernet é que encabeça as ações e disponibiliza materiais completos sobre o assunto. Basta acessar o site www.safernet.org.br.

Humor em Santo André

Seguindo a tendência dos shoppings também servirem como grandes centros de cultura, arte e entretenimento, o Atrium, em Santo André, vai receber apresentações de humor durante o projeto Comediando ou Sil Convida, festival promovido pela humorista e diretora Sil Esteves. A estreia é domingo, às 15h, com o humorista Evandro Santo. Rodrigo Capela vem dia 19 de abril.