Em cinco jogos, Ramalhão já tem campanha melhor que a de 2010

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 23:59



O torcedor do Santo André está empolgado com o início do time no Paulistão e tem todos os motivos para isso. Passadas cinco rodadas, o desempenho do grupo comandado pelo técnico Paulo Roberto é superior ao conquistado pelo Ramalhão de 2010, que chegou ao vice estadual, a melhor posição do clube na história.

Há dez anos, o Santo André tinha conquistado nove pontos nos cinco primeiros jogos e sem ter enfrentado nenhum dos quatro grandes do Estado. Desta vez, o Ramalhão, que venceu o São Paulo, domingo, por 2 a 1, já soma 12, pontuação suficiente para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento, levando em consideração o histórico desde quando o torneio passou a ter este formato, em 2014.

Para se ter uma ideia de como é incomum os clubes com menores estruturas arrancarem com tanta facilidade no Paulistão, apenas o Mirassol, em 2017, conseguiu campanha similar, atingindo 13 pontos em cinco rodadas.

O próximo objetivo do Santo André é se garantir no mata-mata, o que deve ser suficiente para que fique com uma das três vagas na Série D do Brasileiro – a disputa é contra Novorizontino, Ferroviária, Mirassol, Inter de Limeira e Água Santa, que também não estão garantidos em nenhuma divisão nacional em 2021.

REFORÇOS

O técnico Paulo Roberto deve ter seus dois principais atacantes de volta para o duelo contra a Inter de Limeira, sexta-feira, às 19h15, no Interior. Branquinho, que contraiu virose, e Douglas Baggio, que sentiu fisgada no músculo da coxa direita, não entraram em campo contra o São Paulo, mas devem ser liberados hoje pelo departamento médico.

“Fiz teste para jogar contra o São Paulo, mas ainda estava dolorido o local e preferimos não arriscar para não piorar. Como hoje (ontem) foi folga, amanhã (hoje) vou conversar com os médicos para saber se estou liberado”, explicou Douglas Baggio, que participou do Diário Esportivo, da DGABC TV.

O clube oficializou ontem a contratação do volante Zê Antônio, 35 anos, que estava no Figueirense. Ele já se apresentou ao técnico Paulo Roberto, mas está em fase final de recuperação de lesão no joelho direito e só deve ficar à disposição no fim do mês.