Santo André tem faca e o queijo nas mãos

11/02/2020 | 00:01



O Santo André tem tudo que precisa para subir um degrau entre os clubes que disputam o Campeonato Paulista. O desempenho neste início de temporada abre perspectiva de cenário que parecia distante até o fim de 2019. Esportivamente, o Ramalhão já assegurou a permanência na elite do Estadual, já que 12 pontos são suficientes para evitar o rebaixamento. Além disso, tem caminho lucrativo na Copa do Brasil, que pode resolver pendências financeiras carregadas há anos, além de dar a condição de investir no centro de treinamento que está sendo construído no antigo Clube de Campo do ABC.



Não é segredo que a sobrevivência dos times menores passa por revelar e vender jogadores. Este modelo, aliás, sustentou o Ramalhão por muitos anos, desde que foi criado o Projeto Jovem Santo André, em 1997. Foram dezenas de atletas que serviram ao profissional e depois foram para outras equipes, fortalecendo o caixa, como Adauto, Júnior Costa, Alex Bruno, Pará, Ramalho, Ricardo Goulart, Vitor Hugo, entre outros, até chegar em Dudu Vieira e Guilherme Garré, destaques do elenco atual.



Atualmente, as equipes ganham não só pela venda, mas também em futuras negociações internacionais do atleta, como clubes formadores. É o tal mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui 5% do valor total de cada transferência aos times em que o jogador atuou dos 12 aos 23 anos. A longo prazo, com volume de jogadores revelados, a tendência é que isso acabe gerando quantia importante para o orçamento.



Por isso que o Santo André está com a faca e o queijo nas mãos. Já faturou R$ 1,19 milhão ao superar o Criciúma na estreia da Copa do Brasil e vai levar mais R$ 1,5 milhão caso derrote o Goiás, na segunda fase. Este dinheiro precisa ser usado para a construção de pelo menos um campo de grama natural no CT. É essencial ter local apropriado para treinarem tanto a base como o profissional, com alojamento, restaurante, academia, enfim, com estrutura mínima para se formar bons jogadores.



O presidente Sidney Riquetto me disse que o valor conquistado até agora faz parte da previsão orçamentária do departamento de futebol e tem permitido ao Ramalhão pagar premiações aos atletas, o chamado bicho. O reforço no caixa não tem destinação específica, mas ele deixou aberta a chance de investir no CT. Pelo que pude apurar, um campo de grama natural custa em torno de R$ 400 mil, investimento que pode ser facilmente recuperado na revelação de um ou dois jogadores.



Torço para que o Santo André saiba aproveitar o bom momento. Que tenha os pés no chão e vislumbre futuro promissor, sem depender exclusivamente das cotas de televisão para fazer futebol. Investir no CT é grande maneira de se fazer isso.



ÓTIMA NOTÍCIA

Fiquei feliz quando soube que o handebol feminino de Santo André está de volta. Um ano depois de a Prefeitura ter anunciado mudança na forma de investir no esporte, apostando nas categorias de base, negociação está permitindo ressurgir uma das modalidades mais tradicionais da cidade. O primeiro passo será formar as equipes, ou seja, é excelente oportunidade para quem pratica o esporte conquistar espaço. As peneiras acontecem de segunda a sexta-feira, no Ginásio Noêmia Assumpção, no Camilópolis, para atletas nascidas de 2002 a 2012. Confira o horário de cada categoria no próprio local da avaliação ou na página da equipe no Facebook (Santo André Handebol).



PALPITÃO DO FATTORI

A expectativa está sobre o Corinthians na Libertadores. Após perder do Guaraní (Paraguai), por 1 a 0, na ida da segunda fase preliminar, em Assunção, o Timão terá que vencer em casa. E acho que consegue. Só tenho dúvidas se avança nos pênaltis ou no tempo normal. Paulistão – Série A- 1: Inter de Limeira 0 x 2 Santo André; Botafogo 1 x 1 Água Santa; São Paulo 2 x 1 Corinthians; Palmeiras 2 x 0 Mirassol; e Ferroviária 1 x 2 Santos. Série A-2 – Rodada 6: Red Bull 1 x 1 São Caetano; e São Bernardo FC 2 x 0 Portuguesa. Rodada 7: São Caetano 2 x 0 Rio Claro; e Votuporanguense 1 x 1 São Bernardo FC. Série A-3 – Rodada 5: Marília 1 x 2 EC São Bernardo. Rodada 6: EC São Bernardo 2 x 0 Comercial.