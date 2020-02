Copa Diário tem mais uma rodada de muitos gols pela região

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 23:58



A terceira rodada da Copa Diário de Futsal chegou ao fim com 15 partidas no fim de semana. E não faltaram gols nos jogos, realizados tanto nas quadras do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia quanto do Sajea, ambas em Santo André, com destaque para a goleada por 9 a 1 do Marajoara sobre o MDO. Dois outros placares elásticos foram aplicados pelo Kofs sobre o Selecionados A, por 5 a 0, e pelo Bom D Copos sobre o Art Manha, por 5 a 1.

Quem também se deu bem foram Capela, que aplicou 4 a 0 sobre o Atlético Andreense, e Tamoyo, que fez 5 a 2 no Unidos. O Ômega venceu o 100 Resenha por 4 a 1. Já o Palestra venceu o Hooligans por 3 a 1.

Mas nem só partidas com grandes diferenças no marcador foram disputadas nesta rodada. Provas disso foram os triunfos do Bellator sobre o Universitários, por 5 a 4, mesmo placar do triunfo do Finlândia em cima do Selecionados B. Outro placar apertado foi registrado na vitória do Favela City sobre o Scorpions, por 6 a 5. O Galácticos vendeu caro a derrota por 4 a 2 para o Forte Abraço, enquanto o Chopp 04 suou para fazer 2 a 1 sobre o Sparta. Quem também se deu bem com este placar foi o Amigos no confronto com o Strike.

O único empate foi registrado no duelo entre Guaraciaba x Corazza: 1 a 1.