Vidas em risco

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 23:59



Ocorrência de chuvas durante os três primeiros meses do ano é algo esperado. Essa é uma das características do verão. O que pode mudar de um período para o outro é o volume de precipitações. Diante disso, é preciso que as cidades estejam preparadas. Caso contrário, quem sofre é a população. Principalmente aquelas pessoas que moram nas regiões mais periféricas.

Ano passado, entre janeiro e março, o Grande ABC lamentou a morte de 14 cidadãos. O elevado número de vítimas e os danos causados pela chuva fizeram acender o sinal de alerta nas administrações regionais. Resultou na reintegração do Consórcio Intermunicipal, que vivia época de desmobilização, com prefeituras afastadas do colegiado.

Em novembro de 2019, a entidade anunciou a retomada de aplicativo criado para alertar sobre a chegada de temporais, além da adoção do envio de mensagens por meio de redes sociais. Neste mesmo mês, agentes da Defesa Civil realizaram treinamentos para que estivessem de prontidão no período mais conturbado do ano.

Outras medidas foram tomadas, como a inauguração do Piscinão do Paço, em São Bernardo, já em funcionamento, e a liberação por parte do governo estadual da construção do Piscinão Jaboticabal, que está em fase de estudos.

Começou 2020 e as chuvas chegaram. Junto com elas veio o alerta do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) de que cinco municípios da região correm risco de deslizamentos. São eles Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra. Além disso, existe perigo de alagamentos em Santo André, São Bernardo e Diadema.

A maior parte dos locais com possibilidades de acidentes é de conhecimento das administrações. Então, é de se esperar que ocorra um trabalho firme de conscientização dos moradores de áreas de risco e também de monitoramento das condições climáticas.

Uma pessoa morreu no fim de semana. É preciso minimizar a possibilidade de outras perdas.