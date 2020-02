Realidade: pior inimiga do socialismo

Do Diário do Grande ABC



10/02/2020 | 23:59



Israel é conhecido como a Terra Santa, mas também é o país do kibutz, modelo de sociedade agrícola socialista voluntária que nasceu com seus negócios protegidos por tarifas governamentais e terras públicas baratas. O que poucos sabem é que essas comunidades são mais um exemplo que se junta à lista interminável da queda e fracasso do socialismo.

É importante lembrar que Israel foi instituído como socialista, inspirado em ideais que marcaram a criação do Movimento Sionista – na cidade de Basileia, Suíça, em 1897. Após a independência do país, os kibutzim forneceram cerca de 20% dos seus principais oficiais militares.

Além disso, em algum momento, cinco primeiros-ministros foram seus integrantes: David Ben-Gurion, Levi Eshkol, Golda Meir, Shimon Peres e Ehud Barak. Em 1950, 65 mil pessoas, cerca de 5% da população nacional, viviam nessas comunidades, que permaneceram populares até a década de 1980, quando enfrentaram a pior inimiga do socialismo, que é a realidade!

Embora o primeiro sinal de problemas no paraíso tenha sido a revolta contra a criação coletiva de filhos, Joshua Muravchik, que documentou a ascensão e queda do kibutz, explica que havia outra força poderosa que os utópicos não levaram em consideração: o crescente desejo das mulheres por terem roupas próprias, em vez de usarem peças de propriedade coletiva. Como alertaram os pioneiros, isso abriu uma caixa de Pandora de individualismo.

A sequência foi que os mais talentosos e esforçados começaram a sair do sistema. Os kibutzim começaram a empregar gerentes externos e a atribuir salários de acordo com os níveis de habilidade, algo contrário aos seus princípios socialistas.

Em resposta reveladora à pergunta do ensaio No Socialismo, Quem Vai Tirar o Lixo?, eles começaram a contratar mão de obra não qualificada. A partir daquele momento, a maioria dos kibutzim privatizou-se, dando a cada integrante o direito a suas residências e participação individual em sua fábrica ou terreno. Apenas alguns ainda aderem aos ideais comunais tradicionais, geralmente os religiosos.

De fato, não apenas o kibutz quase desapareceu na forma como foi concebido, mas toda a nação de Israel moveu-se significativamente na direção dos mercados livres. Sua última ministra da Justiça, Ayelet Shaked, ensina que ‘toda nova lei é um voto de não confiança no público’.

Que o Brasil não seja mais um ignorante da história, principalmente quanto ao exemplo israelense dos kibutzim.

Antônio Cabrera Mano Filho é médico veterinário, com MBA em agroenergia, e empresário do setor rural.

PALAVRA DO LEITOR

Piscinão do Paço

Triste realidade a nossa, moradores de São Bernardo. Desde agosto passado, quando Orlando Morando inaugurou o Piscinão do Paço – com direito a festa e ampla divulgação, enchendo a cidade de outdoor para celebrar a conclusão da obra –, nós tínhamos a esperança de que estávamos livres das enchentes. Mas não estamos! A chuva da última sexta-feira nos mostrou que a cidade pode ficar embaixo d’água (Setecidades, dia 8). Pergunto ao prefeito: tudo saiu como o planejado? A realização de auditorias, antes de continuar a obra, foi eficiente do ponto de vista técnico? O que nós, moradores, podemos esperar com as próximos chuvas? Afinal, o verão continua e muita chuva está por vir.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não tem a menor condição de comandar clube com a magnitude do Peixe. Sem dúvidas ele achou que o problema era o técnico Jorge Sampaoli, e não aquele amontoado do jogadores ruins no time. Então, o que ele fez: vendeu titulares e contratou reservas, deixou o treinador ir embora e trouxe outro, que ainda não sabe onde está nem a que veio. Resultado: elenco fraco, time ruim, que depende de Pará na lateral, sem armador de ofício, o péssimo Uribe no ataque junto com o também grosso Sasha e que perde para times mais fracos ainda, como o Corinthians (Esportes, dia 2). É sério candidato ao rebaixamento, graças a seu presidente, que não sabe nada de futebol.

Thiago dos Santos

São Caetano

Tudo caro!

Os bajuladores de Bolsonaro ajudaram-no a propagar mentiras para que ele conseguisse se eleger, e deu tão certo que este presidente, simpatizante da ditadura militar, ficou com medo de enfrentar debates, porque sabia que seria desmascarado de suas fake news. Dentre elas havia a promessa de que tudo seria diferente, lindo, que o grande problema do Brasil eram Lula, Dilma e o PT, que não haveria mais corrupção. Mas nada mudou para melhor, apenas para pior. Tudo encarece, nada diminui de valor ou se estabiliza. Exemplo é a carne que, segundo este Diário (Economia, dia 5), subiu quase 50%. Nunca antes na história deste País estivemos tão mal como agora, com tanto desemprego. Pior é ter de ouvir que é culpa de governos anteriores e não ver nenhuma tentativa de solução nem propostas, e isso já há mais de um ano desse sujeito no poder. Até quando resistiremos?

João Arcanjo de Lima

São Caetano

Retirar ICMS

Nenhum ser humano é absolutamente perfeito ou imperfeito. Todos nós, em razão maior ou menor, nos equivocamos em assuntos muitas vezes simples do dia a dia. Por isso carecemos de autoridade para julgar a outros. Mas temos o direito de analisar o desempenho do governo, pois seus atos nos afetam. Poucas ações rubricadas com sucesso. Revogaram procedimentos que não traziam benefício algum, como, por exemplo, o horário de verão. Outras implementaram ações polêmicas, como no âmbito da luta contra o crime. Algumas dignas de elogio, como a vigilância dos presídios de alta periculosidade pelo Exército. Entretanto, não é equívoco, e sim má-fé, o desafio levantado pelo presidente contra governadores de retirar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) dos combustíveis, afirmando que, caso o façam, ele tiraria impostos federais sobre ele. Se o governo está preocupado com falta de redução de preço nas bombas quando o custo é reduzido na refinaria, a culpa não é do imposto, e sim da avareza da cadeia comercial do produto, o imposto é apenas um percentual aplicado sobre o preço de venda.

Ruben J. Moreira

São Caetano

Resposta

Em resposta à carta do leitor William Borges (Restauração, dia 10), o Semasa informa que obra realizada na Rua Pindorama, em lote particular, desestruturou o muro de arrimo existente no local, acarretando a queda, além da calçada, parte do viário e sistema de drenagem e esgoto. Na época, o Semasa fez reparo no sistema de esgoto e intervenção visando restaurar a drenagem, além de proteção à segurança do local. Há processo judicial tramitando sobre o fato, que apura responsabilidades de reconstrução do mesmo. A Secretaria de Mobilidade Urbana fará vistoria no local ainda nesta semana para checar calçadas da via e também demais irregularidades do passeio, que poderá, ou não, gerar notificações aos proprietários. A SATrans esclarece que o Tersa é concessão e, portanto, será realizada análise técnica para verificar problemas de operação ou de manutenção do espaço. Já em relação aos apontamentos de manutenção das áreas verdes e vielas, o serviço já está no cronograma e será realizado até o fim da semana. Em vistoria realizada dia 10 ao local não foram constatados buracos na via.

Semasa