Caminhão itinerante do Serasa leva serviços para Diadema

da Redação



11/02/2020 | 00:01



O Serasa disponibiliza a partir de hoje, em Diadema, caminhão itinerante com serviços gratuitos e informações sobre a situação de pessoas físicas. O atendimento será na Praça Lauro Michels, no Centro, das 8h às 18h, e vai até o dia 15.

O projeto, denominado Serasa Consumidor, oferece consulta de situação do CPF, pontuação de crédito com o Serasa Score, além de simular e/ou contratar empréstimos no comparador de crédito on-line Serasa eCred.

O número de inadimplentes em Diadema soma 157.051 pessoas (até novembro de 2019).

A jornada, que começou em São Paulo e passará por mais 40 cidades até dezembro, somará 18 mil quilômetros pelas estradas brasileiras. Este ano, a expectativa é ainda maior, já que agora os consumidores que visitarem o caminhão terão acesso a renegociações de dívidas atrasadas e/ou negativadas com empresas parceiras do Serasa Limpa Nome Online e poderão sair com o boleto de pagamento em mãos.

As outras nove cidades escolhidas são: Imperatriz, Maringá, Arapiraca, Maracanaú, Itabuna, Camaçari, Dourados, Itajaí e Feira de Santana.