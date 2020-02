Funcionários da Recap mantêm paralisação, que segue para 11º dia

Tauana Marin

11/02/2020 | 00:01



Os trabalhadores da Recap (Refinaria de Capuava), localizada em Mauá, seguem em greve e completam hoje 11º de paralisação. Ao todo são 400 funcionários na planta regional – cerca de 90% aderiram ao movimento.



Os petroleiros cobram a suspensão das demissões na Fafen-PR (Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná), previstas para início de sexta-feira, e o cumprimento do acordo coletivo de trabalho. Ao todo são 43 plataformas, 18 terminais, 11 refinarias, outras 20 unidades operacionais e três bases administrativas com trabalhadores em greve por todo o País, de acordo com a FUP (Federação Única dos Petroleiros).



“Estamos com cinco trabalhadores ocupando a sala 1 do quarto andar na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, desde o dia 3, aguardando negociação. Não há possibilidade de a greve acabar hoje (ontem)”, disse Juliano Deptula Lima, coordenador geral do Sindipetro-SP (Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo).



Segundo Lima, a Petrobras tenta na Justiça retirar os trabalhadores que aguardam na sala a volta dos gestores à mesa de negociação, mas o pedido foi negado.